«Арсенал» — «Челси»: результат матча АПЛ 26.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Челси» и одержал победу со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 34-й минуте — защитник «аристократов» Рис Джеймс нарушил правила в своей штрафной, к «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар.



На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного — полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку. 85-й минуте гости забили гол престижа — нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои.

Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.01. Успех «Арсенала» оценивался в 4.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4330 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.70.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.00, «обе забьют» — за 1.84, пенальти — за 2.70.