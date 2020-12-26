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«Арсенал» — «Челси»: результат матча АПЛ 26.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Арсенал» — «Челси»: результат матча АПЛ 26.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Челси» и одержал победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 34-й минуте — защитник «аристократов» Рис Джеймс нарушил правила в своей штрафной, к «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. На 44-й минуте полузащитник хозяев Гранит Джака увеличил преимущество «Арсенала», шикарно исполнив штрафной удар.

На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного — полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку. 85-й минуте гости забили гол престижа — нападающий Тэмми Абрахам во вратарской замкнул передачу Каллума Хадсона-Одои.

Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.01. Успех «Арсенала» оценивался в 4.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4330 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.00, «обе забьют» — за 1.84, пенальти — за 2.70.

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