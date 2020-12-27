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Чехия — Россия: эксперты оценили шансы команды Ларионова во втором матче МЧМ-2021

Чехия — Россия: эксперты оценили шансы команды Ларионова во втором матче МЧМ-2021
Ставки / Прогнозы 0
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28 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Чехия — Россия. Встреча начнётся в 5:30 мск, в прямом эфире её покажет Первый канал.

В ставках на матч Чехия — Россия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 1.28 (73%). Победу чехов эксперты оценивают в 7.80 (13%). Ничья в основное время идёт за 6.90 (14%).

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Чехия — Россия получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Гол на первой минуте идёт за 10.00, гол в пустые ворота — за 4.00.

Итоговая победа сборной России доступна за 1.10, на успех Чехии с учётом овертайма и буллитов дают 7.20.

Гол в первые семь минут идёт за 2.06, ставки на серию буллитов принимаются за 15.0.

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