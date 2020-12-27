Чехия U20 — Россия U20: прогноз Бориса Миронова на матч МЧМ-2021 в Канаде

Заслуженный мастер спорта России, тренер и хоккейный эксперт Борис Миронов дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Чехия U20 — Россия U20.



Ставка: победа России и тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

«Получил удовольствие от просмотра дебютной игры наших ребят в матче с США. Два периода здорово сыграли, а в третьем расслабились, заставили понервничать. Молодёжный чемпионат мира славится своей непредсказуемостью. Ведёшь в счёте 4:1, пара мгновений — и уже 4:3. Концентрацию нужно держать все шестьдесят минут. Против Америки здорово сыграли с шайбой, очень хороший второй период был, заставили противника ошибаться. Понравилась тройка Понамарева, сделавшая три гола. Аскаров, молодец, вселил уверенность.



Не ожидал, что Чехия так разгромно проиграет шведам. 1:7 на старте турнира — словно холодный душ. Сама игра для чехов начиналась-то неплохо, главная звезда Мышак открыл счёт, а потом противник не только отыгрался, но и быстро ушёл в отрыв. Чехам не позавидуешь.



Очень хорошо, что нам сразу достался очень серьёзный противник, которого наши ребята с честью обыграли. Ребята поймали ритм, получили заряд положительных эмоций, уверенности станет теперь больше. Жду большего от ударного звена Хуснутдинова. Есть предчувствие, что техничные ребята Амиров, Подколзин покажут себя против чехов. Игорь Ларионов многое повидал в хоккее, тренерский штаб укажет ребятам, как нужно более эффективно сыграть в том или ином моменте.



У России есть всё для того, чтобы обыгрывать чехов: сильный вратарь Аскаров, хороший баланс между защитниками и нападающими. Единственное, нужно посильнее сыграть в большинстве. Думаю, что наши ребята выиграют и тотал будет больше 5.5».