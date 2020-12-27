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«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Андронова на матч 15-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Андронова на матч 15-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.25.

«Команды не слишком удачно провели последние пару недель. Три матча не мог выиграть «Тоттенхэм». Три последние встречи из четырех проиграл «Вулверхэмптон». Мне кажется, «Тоттенхэм» попроще выйдет из этого небольшого кризиса. Да, «Вулверхэмптон» — команда, которая редко проигрывает два матча подряд. Но недавно это с ними случилось. Просто мне кажется, что пока у «Тоттенхэма» все основные силы в деле, готовы играть, у него больше шансов, несмотря на то что это выездной матч.

Очень хороший коэффициент на победу «Тоттенхэма» — 2.25. Думаю, такую возможность упускать не стоит. Чистая победа «Тоттенхэма» — очень красивая и мощная ставка».

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