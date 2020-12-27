«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».
Ставка: обе забьют за 2.25.
«В ближайшем туре английского чемпионата „Ливерпуль“ будет принимать „Вест Бромвич“, про который уже не скажешь, что это команда Славена Билича. После ничьей с „Ман Сити“ Билича убрали, а на его место пришел Сэм Эллардайс, он призван помочь „Вест Брому“. Положение команды в таблице пока плохое.
Как правило, смена тренера в команде-аутсайдере дает кратковременный эффект, когда появляются новые эмоции, новый тренировки, новый подход, футболисты пытаются проявить себя. Особенно это касается тех, кто не попадал в состав при предыдущем наставнике. Поэтому всплеск у „Вест Брома“ вполне может быть.
Я бы задумался над тем, что „Вест Бром“ и при Биличе забивал „Ман Сити“, „Челси“. То есть в матчах со статусными соперниками команда находит возможность отличиться.
Ну а „Ливерпуль“ сейчас в отличной форме. Это едва ли не лучший отрезок команды Юргена Клоппа в рамках всего пандемийного сезона. Присмотритесь к варианту „Обе забьют — да“ с хорошим коэффициентом. Фактор смены тренера в „Вест Броме“ дают основания надеяться на голы обеих команд».
- 27 декабря 2020
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:32
-
07:14
- 26 декабря 2020
-
23:01
-
20:24
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00