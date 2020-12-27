«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».

Ставка: обе забьют за 2.25.

«В ближайшем туре английского чемпионата „Ливерпуль“ будет принимать „Вест Бромвич“, про который уже не скажешь, что это команда Славена Билича. После ничьей с „Ман Сити“ Билича убрали, а на его место пришел Сэм Эллардайс, он призван помочь „Вест Брому“. Положение команды в таблице пока плохое.



Как правило, смена тренера в команде-аутсайдере дает кратковременный эффект, когда появляются новые эмоции, новый тренировки, новый подход, футболисты пытаются проявить себя. Особенно это касается тех, кто не попадал в состав при предыдущем наставнике. Поэтому всплеск у „Вест Брома“ вполне может быть.



Я бы задумался над тем, что „Вест Бром“ и при Биличе забивал „Ман Сити“, „Челси“. То есть в матчах со статусными соперниками команда находит возможность отличиться.



Ну а „Ливерпуль“ сейчас в отличной форме. Это едва ли не лучший отрезок команды Юргена Клоппа в рамках всего пандемийного сезона. Присмотритесь к варианту „Обе забьют — да“ с хорошим коэффициентом. Фактор смены тренера в „Вест Броме“ дают основания надеяться на голы обеих команд».