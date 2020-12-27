«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Владислава Турова на матч 15-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 3.5 жёлтой карточки за 1.74.

«Вулверхэмптон» в последних 4 турах в 3 проиграл и теперь отстаёт от еврокубковой зоны на 6 очков. Однако подопечные Нуну Эшпириту Санту по-прежнему являются очень неуступчивым соперником для топов, особенно в домашних стенах. Совсем недавно был обыгран «Челси» 2:1 (по ЖК 2-2).



«Тоттенхэм» совсем недавно возглавлял турнирную таблицу АПЛ. Однако «шпоры» умудрились растерять своё преимущество в последних трёх турах, где были «лузы» от «Ливерпуля» и «Лестера», т.е. прямых конкурентов. Моуринью будет настраивать своих подопечных на очки, ведь «Тоттенхэм» уже даже не в еврокубковой зоне.



Матч будет обслуживать Пол Тирни, который в этом сезоне достаточно строго судит игры. Успел отработать в 8 турах и в 6 случаях показывал от 4 ЖК.



Обе команды пребывают не в лучших кондициях, поэтому будут нацелены прервать неудачную полосу. Также личные встречи команд под руководством португальских наставников выходят крайне упорными с большим количеством карточек (4-4 на «Молине» и 3-2 в Лондоне). С учётом мотивации и персоны арбитра матча ожидаю очередного богатого на карточки матча".