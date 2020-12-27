«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: результат матча 27.12.2020 и сыгравшие прогнозы букмекеров

«Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Вест Бромвич Альбион». Встреча 15-го тура АПЛ завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 12-й минуте матча — защитник Жоэль Матип здорово навесил в штрафную, где нигерийский защитник гостей Олувасемилого Аджайи упустил Садио Мане, который обработал мяч и чётко пробил в левый нижний угол ворот.
Гости отыгрались на 82-й минуте — полузащитник Матеус Перейра выполнил навес в центр штрафной, где Олувасемилого Аджайи пробил головой в дальний угол. Мяч срикошетил от штанги, затем задел спину вратаря мерсисайдцев Алисона и пересёк линию ворот.
Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.14. Успех «Вест Бромвича» оценивался в 22.00, ничья — в 9.20. С 1000 рублей можно было выиграть 9200 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.96, «обе забьют» — за 2.25, результативная ничья — за 14.0.
- 27 декабря 2020
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