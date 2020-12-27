Чехия — Россия: прогноз Фёдора Канарейкина на матч МЧМ-2021 28 декабря

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Чехия U20 – Россия U20.



Ставка: победа России и тотал больше 5.5 за 1.75.

«Вторая игра турнира для россиян. Поздравим с хорошим началом нашу сборную в игре с американцами, Игоря Ларионова с дебютом на посту главного тренера. Хороший хоккей показали наши ребята в течение 50 минут — контактный, мобильный, агрессивный. Результат был достигнут. Хотя в последние десять минут отдали инициативу, получили два совершенно ненужных удаления и обострили всё в концовке. Но хорошо, что удержали победный счёт. Молодцы. Уверенный дебютный матч провёл вратарь Аскаров.



Предстоящая игра будет складываться тоже непросто. Тут нужно подкрепить хорошую работу, терпеливо, основательно каждую смену, отдавая себя без остатка. Очень важно, чтобы всё хорошо было с дисциплиной. Пока в основном забивали ребята из третьего и четвёртого звеньев, в полный голос должны заявить о себе лидеры.

Жду, что будет налажено большинство — нужно больше агрессии, чтобы больше бросали по воротам защитники, особенно при реализации лишнего. Думаю, что наши ребята выиграют со счётом типа 5:2 или 6:3. Поставил бы ставку победа России и тотал больше 5.5 за 1.75".