«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 28 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Спартака» за 1.72.

В последнее время соперники не отличаются стабильностью, однако предыдущие матчи синхронно выиграли в овертайме у серьёзных оппонентов. Динамовцы ответили на жуткие 2:7 от «Ак Барса», задушив на своём льду СКА (2:1 ОТ). Результат вполне по делу — первый и третий периоды выдались равными и закрытыми, во втором хозяева смотрелись лучше.



А в дополнительное время всё решили лидеры: Хиетанен выдержал шикарную паузу и перевёл, Шипачёв забил с близкого расстояния. Успех позволил бело-голубым закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. 50 очков в 39 играх. До «Локомотива» всего два балла, хотя у ярославцев два поединка в запасе.



«Спартак» накануне тоже показал характер. Причём во второй раз подряд. Сперва играл два дня без пауз — «Ак Барсу» уступил без вариантов (0:3), а вот прямого конкурента разобрал. «Витязь» быстро открыл счёт, а дальше сник — 5:3. Всё это на фоне серьёзных кадровых потерь — по-прежнему нет Лехтеря, Вишневского, Никишина и Кутейкина.



В субботу пришёл черёд «Авангарда». Снова пришлось отыгрываться, теперь — с 0:2. Справились выше всяких похвал, хотя в первом периоде было туго. Зато дальше оформили по одной шайбе в равных составах и большинстве, в овертайме Радил и Ганзл организовали победу за 41 секунду (3:2 ОТ).



Линия букмекеров вопросов не вызывает. Обе команды в субботу оставили много сил, но состав у бело-голубых всё же глубже. «Спартаку» сильно не хватает травмированных, особенно в созидании. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой и ИТМ 2.5 шайбы «Спартака». Оба варианта доступны за коэффициент 1.72.



Альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.84. Ресурсов у «Динамо» чуть больше, а очные встречи в последнее время редко получаются скучными. Достаточно сказать, что в девяти последних случаях забивалось не меньше четырёх голов. Ждём тут чего-то в духе 2:3 или 2:2.