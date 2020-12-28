«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч 16-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.83.
«Манчестер Сити» набил руку на прагматичных победах при минимальных затратах сил. Нечто подобное во второй половине минувшего сезона практиковал мадридский «Реал»: играли спокойно и неторопливо, забивали немного. Вот только пропускали ещё меньше. Штамповали победы в один-два мяча с упорством робота и забрали титул.
«Горожане» в шести последних турах АПЛ пропустили всего один мяч, да и тот забили сами. В результате потеряли очки с «Вест Бромвичем» (1:1), хотя это вполне тянет на несчастный случай. Создали гораздо больше, при нормальной реализации добыли бы три очка. Также была нулевая ничья в дерби с «МЮ» при очень закрытом футболе.
Всё остальное — победы. Причём всухую. 5:0 с «Бёрнли», 2:0 с «Фулхэмом», 1:0 с «Саутгемптоном» и 2:0 с «Ньюкаслом». Рубен Диаш и Джон Стоунс действуют выше всяких похвал, с «сороками» здорово отработал Натан Аке. Потихоньку вошли в топ-5 АПЛ, причём по потерянным очкам уступают только «Ливерпулю».
Шансы гостей, конечно, выше. Во-первых, у них банально крепче состав. Во-вторых, брали верх в пяти предыдущих очных встречах. И третье: «Эвертон» накануне затратил огромное количество сил с «Шеффилдом», а вот «Ман Сити» разобрался с «Ньюкаслом» без дополнительных усилий. Быстрый гол, засушили игру через контроль мяча, вскоре после перерыва забили второй.
Это особенно важно из-за адски плотного календаря: соперники играли поздно вечером 26 декабря, то есть на восстановление имели меньше двух суток. В то же время у «ирисок» полнейший порядок с обороной — в четырёх последних турах пропустили всего один мяч. А подопечные Хосепа Гвардиолы за крупным счётом не гонятся.
Вырисовывается довольно закрытая игра, в которой гости наверняка зацепятся за очки. Вариантов достаточно — от обычного тотала меньше 3 мяча за 1.83 до комбинированной ставки Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.86. Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40. Что-то в духе 0:2 или 1:2 тут вполне вероятно.
- 28 декабря 2020
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
04:30
-
03:00
- 27 декабря 2020
-
23:33
-
23:15
-
23:00
-
21:15
-
20:30
-
20:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15