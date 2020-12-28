«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка на матч 16-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.70.

Да, в последнее время на выезде лондонцы выглядят рассеянно — три гостевых поражения кряду в АПЛ при шести пропущенных мячах. Зато дома лучше «Челси» играет только «Ливерпуль». За семь домашних поединков столичный клуб наколотил 17 мячей и потерпел всего одно поражение.



Однако рассчитывать на лёгкую прогулку подопечным Лэмпарда в этот раз будет трудно. «Астон Вилла» после провального ноября набрала сумасшедшую форму. В последних четырёх турах набежало три победы и одна ничья, но «Бёрнли» (0:0) тогда крепко повезло, ведь моментов у «Виллы» было предостаточно.



Удачная серия закинула бирмингемцев на шестую строчку в турнирной таблице. Перед 16-м туром в активе 25 баллов. До идущего на втором месте «Эвертона» не хватает каких-то четырёх пунктов, но «львы» при этом имеют сразу две игры в запасе. Если так пойдёт и дальше, вполне реально побороться за зону еврокубков.



Матчи с «Астон Виллой», как правило, остаются за лондонцами. Хотя в прошлом сезоне Фрэнку Лэмпарду удавалось добиться победы далеко не так уверенно, нежели его предшественникам. На этот раз мы бы тоже не ждали лёгкой победы синих. Уж больно хорошо выглядит «Вилла» в последнее время.



На наш взгляд, стоит подумать над голами в обе стороны за коэффициент 1.70. «Челси», несомненно, фаворит на своём поле, но моменты у гостей точно будут. Также при желании можно подумать над П2 с форой (+1). Букмекеры дают на неё вполне приемлемые 1.77.