«Авангард» — «Трактор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 28.12.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» откроет счёт за 2.26.

Соперники сейчас не отличаются стабильностью. Омичи вообще сильно сбавили обороты — всего одна победа в пяти последних матчах, да и та над несчастным «Куньлунем», который давно ни на что не претендует. Также уступили ЦСКА, «Витязю», «Барысу» и «Спартаку». Во всех случаях — по делу.



Отставание от «Ак Барса» резко возросло, а подписавший накануне контракт Илья Ковальчук пока не готов выйти на лёд. «Трактор» после паузы добыл две трудовые победы со счётом 3:2 (пострадали «Нефтехимик» и «Автомобилист»), однако на фоне плотного графика проиграл «Куньлуню».



Получил две шайбы к пятой минуте, героически вышел вперёд, но сил в концовке не хватило. Решающий гол пропустили за 44 секунды до сирены, времени на спасение не оставалось (3:4). Впереди четвёртый выездной поединок за семь суток, график сумасшедший. Преимущество в свежести наверняка будет у хозяев.



«Авангард» после паузы не покидал Московскую область, да ещё и имел лишний выходной перед «Спартаком». В то же перекос в линии кажется чрезмерным. «Мишки» — вовсе не унылый середняк, готовый сложить лапки перед грозным соперником. На Х2 дают 2.07, вполне можно проверить.



Нам больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.26. Логика следующая: Анвар Гатиятулин наверняка проведёт разговор с хоккеистами после проваленного дебюта в Мытищах. Во второй половине на фоне усталости сил может не хватить, потому от стартовых минут напрямую зависят шансы на успех. Шансы на проход сопоставимы, а коэффициент заметно выше.