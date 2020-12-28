«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: результат матча 28 декабря, какой счёт, как сыграли

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» прошёл заключительный матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон Уондерерс» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.
«Тоттенхэм» открыл счёт уже на 57-й секунде — после розыгрыша углового защитник Бен Дэвис отпасовал низом у чужой штрафной на Тангая Н'Домбеле, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот.
Хозяева отыгрались на 86-й минуте — нападающий Педру Нету навесил с углового на ближнюю штангу, откуда марокканский защитник Ромен Сес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.
Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.29. Успех «Вулверхэмптона» шёл за 3.60, ничья — за 3.40. С 1000 рублей можно было выиграть 3400 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.70, «обе забьют» — за 2.00, на результативную ничью давали 5.50.
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