Чехия — Россия: какой счёт, как сыграли 28.12.2020, кто победил в матче МЧМ-2021

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
На 37-й минуте счёт в матче открыл Филип Коффер. Якуб Рыхловски по левому флангу затащил шайбу в зону атаки, скинул в центр, откуда Коффер броском в касание пробил Ярослава Аскарова. На 46-й минуте россияне пропустили второй гол. Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, подхватил шайбу, убежал к воротам и броском с кистей поразил дальний угол ворот. Отыграть хотя бы одну шайбу у сборной России не получилось.
На победу сборной России можно было поставить за 1.28. Победу чехов эксперты оценивали в 7.80: с 1000 рублей можно было выиграть 7800 рублей. Ничья в основное время шла за 6.90.
Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 2.44, итоговая победа Чехии — в 7.10, а точный счёт 2:0 — в 70.0.
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