«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сибирь».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.14.



«Барыс» играет дома и победит. К ним в гости накануне приезжал хабаровский «Амур» и уступил со счётом 2:5. А до того казахстанцы выиграли ещё четыре встречи, так что очки набирают исправно и пока идут без потерь. Накануне встречались в том числе и с омичами на выезде. И тоже одержали победу со счётом 3:1.



Сибиряки обязательно будут сопротивляться, но казахи дома очень хороши и, как правило, упрямы. Поэтому и продолжат сегодня свою победную серию. Они сейчас находятся в том ракурсе, что могут оказать достойное сопротивление любому своему сопернику.



А сибиряки, несмотря на достойное сопротивление, в одну шайбочку всё же уступят «кошкам» или в две, если побегут отыгрываться. Но тогда получат ещё одну уже в пустые ворота», — сказал Кожевников.

«Барыс» — «Сибирь». Прогноз: Диц, Фрэттин и Виделль отбросят новосибирцев от топ-8 Востока Клуб из Казахстана одержал девять побед в десяти последних матчах — лучший график во всей КХЛ.