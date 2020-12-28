«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сибирь».
Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.14.
«Барыс» играет дома и победит. К ним в гости накануне приезжал хабаровский «Амур» и уступил со счётом 2:5. А до того казахстанцы выиграли ещё четыре встречи, так что очки набирают исправно и пока идут без потерь. Накануне встречались в том числе и с омичами на выезде. И тоже одержали победу со счётом 3:1.
Сибиряки обязательно будут сопротивляться, но казахи дома очень хороши и, как правило, упрямы. Поэтому и продолжат сегодня свою победную серию. Они сейчас находятся в том ракурсе, что могут оказать достойное сопротивление любому своему сопернику.
А сибиряки, несмотря на достойное сопротивление, в одну шайбочку всё же уступят «кошкам» или в две, если побегут отыгрываться. Но тогда получат ещё одну уже в пустые ворота», — сказал Кожевников.
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