«Челси» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.08.
«В Лондоне «Челси» принимает главную сенсацию текущего первенства – «Астон Виллу». После 15 туров в активе синих семь побед и четыре мирных исхода, которые принесли 25 очков и шестое место в турнирной таблице.
В четырёх последних поединках «пенсионеры» обыграли «Вест Хэм» (3:0) и три поединка проиграли, уступив в субботу землякам из «Арсенала» (1:3).
После 17-го места по итогам минувшего сезона «львы» стартовали выше всяких похвал. За 13 матчей турнира АПЛ «Астон Вилла» добыла восемь викторий и одну ничью, что принесло 25 очков и пятое место, на расстоянии в шесть очков от первого «Ливерпуля». В двух последних дуэлях подопечные Дина Смита выиграли, переиграв по очереди «Вест Бромвич» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:0).
В составе хозяев не смогут выйти Зиеш, Джеймси Чилуэлл. У гостей в лазарете Трезеге, Уэсли, Баркли и Лэнсбери.
Когда смотришь на турнирную таблицу чемпионата Англии, то понимаешь, что «Ливерпуль» набирает обороты и уходит в отрыв. Ещё недавно все обсуждали победу в АПЛ «Тоттенхэма», но команда уже за пределами зоны еврокубков. «Челси» переживает нелёгкие времена, но всё-таки отдам им предпочтение как более опытной и именитой команде», — сказал Мостовой.
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