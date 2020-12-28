«Челси» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.08.



«В Лондоне «Челси» принимает главную сенсацию текущего первенства – «Астон Виллу». После 15 туров в активе синих семь побед и четыре мирных исхода, которые принесли 25 очков и шестое место в турнирной таблице.



В четырёх последних поединках «пенсионеры» обыграли «Вест Хэм» (3:0) и три поединка проиграли, уступив в субботу землякам из «Арсенала» (1:3).



После 17-го места по итогам минувшего сезона «львы» стартовали выше всяких похвал. За 13 матчей турнира АПЛ «Астон Вилла» добыла восемь викторий и одну ничью, что принесло 25 очков и пятое место, на расстоянии в шесть очков от первого «Ливерпуля». В двух последних дуэлях подопечные Дина Смита выиграли, переиграв по очереди «Вест Бромвич» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:0).



В составе хозяев не смогут выйти Зиеш, Джеймси Чилуэлл. У гостей в лазарете Трезеге, Уэсли, Баркли и Лэнсбери.



Когда смотришь на турнирную таблицу чемпионата Англии, то понимаешь, что «Ливерпуль» набирает обороты и уходит в отрыв. Ещё недавно все обсуждали победу в АПЛ «Тоттенхэма», но команда уже за пределами зоны еврокубков. «Челси» переживает нелёгкие времена, но всё-таки отдам им предпочтение как более опытной и именитой команде», — сказал Мостовой.

«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз: Лэмпард провалился с «Арсеналом». Пропустит и от Грилиша В четырёх последних турах АПЛ бирмингемцы забили семь мячей, ни разу не пропустив.