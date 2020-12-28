«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.85.
«Магнитка» дома со счётом 3:2 обыграла минское «Динамо», а «юлаевцы» на выезде разделались с ХК «Сибирь» — 3:1. У обеих команд предыдущие матчи получились очень упорные. Поставлю сегодня на «Салават Юлаев». Они проводят домашний поединок, их хорошо поддерживают, дома игра отлично получается.
Встреча будет напряжённая, упорная, поэтому я не исключаю, что дело может дойти до дополнительного времени. Да, не так часто докатывают эти команды до 65-й минуты, но сегодня явно докатят, может, и до буллитов дотянут.
У «Салавата» сейчас нет нормальной игры, а «сталевары» действуют чаще от обороны. Я видел, что у подопечных Томи Лямся есть хорошее звено. Если дурака валять не будут, например, удаления лишние хватать, то всё будет у них нормально, тогда они смогут уверенно победить», — сказал Кожевников.
- 28 декабря 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
04:30
-
03:00
- 27 декабря 2020
-
23:33
-
23:15
-
23:00
-
21:15
-
20:30
-
20:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00