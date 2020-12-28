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«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.85.

«Магнитка» дома со счётом 3:2 обыграла минское «Динамо», а «юлаевцы» на выезде разделались с ХК «Сибирь» — 3:1. У обеих команд предыдущие матчи получились очень упорные. Поставлю сегодня на «Салават Юлаев». Они проводят домашний поединок, их хорошо поддерживают, дома игра отлично получается.

Встреча будет напряжённая, упорная, поэтому я не исключаю, что дело может дойти до дополнительного времени. Да, не так часто докатывают эти команды до 65-й минуты, но сегодня явно докатят, может, и до буллитов дотянут.

У «Салавата» сейчас нет нормальной игры, а «сталевары» действуют чаще от обороны. Я видел, что у подопечных Томи Лямся есть хорошее звено. Если дурака валять не будут, например, удаления лишние хватать, то всё будет у них нормально, тогда они смогут уверенно победить», — сказал Кожевников.

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Обе команды нестабильны, но магнитогорцы отдыхали на два дня больше.
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