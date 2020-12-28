«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз Кирилла Дементьева на игру АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Астон Вилла» в рамках 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: «Астон Вилла» забьёт минимум 2 мяча за 2.90.



«Вот и у Фрэнка Лэмпарда начинают сдавать нервы. После провального матча с «Арсеналом» он открыто обвинил некоторых футболистов в том, что они не выкладываются, например, Вернера. Видно, что Лэмпард нервничает. Учитывая бюджет, количество новичков, от него требуют определённых результатов. В последнее время «Челси» этим похвастаться не может: три поражения из четырёх. Соответственно, он пытается подхлестнуть команду.



Что касается «Астон Виллы», то здесь вроде бы всё в порядке. В прошлом туре они в меньшинстве обыграли «Кристал Пэлас». Также разыгрался Траоре, что довольно важно, на него делалась ставка. Форму набрал и Эль-Гази, теперь не только Грилиш отвечает за креатив. Думаю, здесь можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал «Виллы» больше 1.5», — сказал Дементьев.

«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз: Лэмпард провалился с «Арсеналом». Пропустит и от Грилиша В четырёх последних турах АПЛ бирмингемцы забили семь мячей, ни разу не пропустив.