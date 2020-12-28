«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 28 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.62.



«Эх, жаль, не повезло череповчанам, за которых болело всё прогрессивное человечество, в серии послематчевых буллитов с «Йокеритом». Когда-то давным-давно в советских военных училищах был ежесеместровый железобетонный фильтр для нарушителей воинской дисциплины. Вроде учится неплохо, а в отпуск отпускать нельзя, ибо ходячее ЧП. Для этого есть в каждом семестре зачёт по знанию общевоинских уставов, который принимает ротный командир. И если ты нарушитель воинской дисциплины, то фиг ты этот зачёт сдашь, пусть и по всем остальным оценкам отличник и хорошист.



Жаль, что у нас, в КХЛ, нет такого фильтра. Потому что ежели бы был, применять его со всей пролетарской ненавистью надо было бы к «Йокериту», причём начиная ещё с предыдущего сезона – и вы сами знаете за что. А так остаётся только болеть за отечественных соперников «джокеров», но это помогает не всегда. И та же «Северсталь», отскочив с 0:3, всё-таки уступила в серии послематчевых буллитов, отдав горячим финским парням второе очко.



Надеюсь, с «Локомотивом» такой фокус не пройдёт. Во-первых, ярославцы не получат три шайбы к середине первого периода (ещё лучше сами их забьют). Во-вторых, не будут мучиться остальные 55 минут. И, в-третьих, прихлопнут «джокеров» всё-таки в основное время и даже с не совсем минимальным счётом», — сказал Лебедев.