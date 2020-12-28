«Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 4.69.



«Эвертон» сегодня сразится с «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги.



«Ириски» находятся просто в фантастических кондициях и рвут всех подряд. Это позволило им расположиться на втором месте в турнирной таблице с 29 очками. Из Кубка лиги они вылетели от «Манчестер Юнайтед» (0:2), зато получилось обыграть в регулярке «Шеффилд Юнайтед» (1:0).



На мой взгляд, матч получится абсолютно равным. Хозяева поля играют очень круто и давно не знают неудач. Поражение в этом противостоянии, особенно в родных стенах, «ириски» точно не заслуживают. Верю хотя бы в набранный балл от них.



Синие крайне неудачно стартовали и до сих пор из-за этого находятся вне пятёрки сильнейших, несмотря на десять поединков без поражений подряд. В предыдущем туре они разобрались с «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0 без каких-либо проблем, а до этого уничтожили «Арсенал» (4:1).



Я думаю, что в этой паре победителя не будет. Подопечным Хосепа Гвардиолы придётся невероятно сложно на выезде, однако без очков уезжать они не намерены. Клуб рассчитывает продлить серию без поражений, пользуясь прекрасными кондициями своих лидеров», — сказал Павлюченко.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ «Эвертон» в четырёх последних турах АПЛ пропустил один мяч, но «Ман Сити» сейчас хорош.