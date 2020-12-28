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«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч 16-го тура АПЛ

«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч 16-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.55.

«В эти предновогодние дни говорим о футболе. Boxing day заставляет нас погружаться в череду событий английской Премьер-лиги. Каждый день этот турнир нам подбрасывает что-то лучшее из футбольного мира. Сегодня в центре внимания прогноз на матч «Челси» — «Астон Вилла». Крайне любопытная игра и очень непредсказуемая, потому что обе команды весёлые и куражные.

«Челси» в последнее время играет не очень, и последнее поражение от «Арсенала» заставило многих пересмотреть перспективы «пенсионеров». Что касается бирмингемцев, то последняя победа в меньшинстве против «Кристал Пелас» — это то, чем можно гордиться.

Глядя на линию букмекерской конторы «Винлайн», предлагаю две ставки. Во-первых, обе забьют. Дело в том, что в последнее время в очных встречах этих команд как раз обе и забивают. Также можно взять верх, так как оборона у обеих команд никуда не годится, а матчи Boxing day зачастую преподносят весёлые результаты. Средняя результативность в матчах между соперниками переваливает за отметку в три мяча.

Обе команды забьют, верх и кто тут выиграет, не предскажет, наверное, никто», — сказал Казаков.

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В четырёх последних турах АПЛ бирмингемцы забили семь мячей, ни разу не пропустив.
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