«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Дмитрия Егорова на игру 16-го тура АПЛ

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Эвертон» не проиграет за 2.66.
«Удивительное дело. «Эвертон» выиграл четыре матча АПЛ подряд — у «Лестера», «Челси», «Арсенала» и «Шеффилда».
«Эвертон» идёт на втором месте в АПЛ (по потерянным делит четвёртое с «Ман Сити»). У «Эвертона» есть Анчелотти, который может выигрывать большие матчи. Но коэффициент на победу в игре с «Сити» — 6.60!!!
Нет, можно разное говорить: что у «Эвертона» не будет Хамеса, что «Сити» набирает, что составы не равны. Но мне не даёт покоя эта цифра 6, и я очень хочу её взять в матче, где шанс осуществления этих шести очень высок.
Поэтому прогноз будет двойным. Сначала — 1Х, и ещё один — на победу «Эвертона». Хочется рискнуть», — сказал Егоров.
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