«Авангард» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 28 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Трактор».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.91.



«Авангард» опять сбоит. Ну ладно, проиграл ЦСКА, ну ладно, для «Спартака» он является мотиватором, но четыре поражения в пяти последних матчах – это уже симптоматично. Насколько «ястребам» поможет очередное появление в нашем хоккее Ильи Ковальчука – вопрос дискуссионный. На мой взгляд, ровно настолько же, насколько в своё время помогли два явления в Омск Яромира Ягра. Понтов было много, криков и визгов ещё больше, но на результат это не повлияло, своё единственное чемпионство омичи брали без чешской легенды. Конечно, уже не будет так, как было во время первого явления Ягра, когда вся команда вставала и смотрела, как десять миллионов в год будут делать результат. Свои очки Ковальчук наберёт, но, думается, в его отсутствие их всё равно кто-нибудь бы набрал, а может быть, набрали бы в сумме и поболе.



А пока Ковальчука нет, бояться «Авангарду» приходится даже «Трактора». Хотя, казалось бы, с какого рожна «ястребам» бояться команды, которая проигрывает «Куньлуню»? Но вот в нынешнем состоянии приходится дуть на воду. И поражение от китайских товарищей в данном случае может стать лишним раздражителем и мотиватором.



Но мне кажется, что до состояния домашнего поражения от «Трактора» «Авангард» всё-таки докатиться не должен. Всё-таки во всём должно быть чувство меры, а это будет уже похоже на «зашквар». Поэтому я полагаю, что хотя бы минимальную победу над Челябинском «ястребы» всё-таки одержат. Мучительную, пролетарскую, мозолисто-трудовую, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Трактор». Прогноз: Хартли, Якупов и Емелин не смогут выбраться из ямы Омичи потерпели четыре поражения в пяти последних матчах, а теперь примут колючий «Трактор».