«Спартак» — «Динамо» М: ставка Павла Лысенкова на дерби КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» М.
Ставка: минимум 6 шайб в матче за 2.23.
«Я бы для начала изучил, как вообще эти команды играли в московском дерби. Это если считать с весны 2020 года, когда «Динамо» обыграло «Спартак» в первом раунде в шести матчах.
Так вот, 7 сентября «Спартак» победил «Динамо» (3:1) в Петровском парке. В конце месяца «Динамо» в ответ разгромило красно-белых у себя дома со счётом 5:0. А потом «Спартак» в эффектном триллере дожал «Динамо» по буллитам (5:4).
Да, «Динамо» мне кажется посильнее (50 очков в таблице), чем «Спартак» (44). Но обе команды на кураже. Красно-белые обыграли «Авангард» (3:2 ОТ), а бело-голубые справились со СКА (2:1 ОТ). Поэтому чётко брать здесь победу одной из команд весьма опасно.
Я бы в этом матче взял кэф 2.23 на то, что тотал в основное время составит больше 5.5 шайбы. Идеально было бы как в последнем их поединке – восемь шайб в основное время, а потом буллиты на закуску», — сказал Лысенков.
- 28 декабря 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
04:30
-
03:00
- 27 декабря 2020
-
23:33
-
23:15
-
23:00
-
21:15
-
20:30
-
20:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15