«Спартак» — «Динамо» М: ставка Павла Лысенкова на дерби КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» М.



Ставка: минимум 6 шайб в матче за 2.23.



«Я бы для начала изучил, как вообще эти команды играли в московском дерби. Это если считать с весны 2020 года, когда «Динамо» обыграло «Спартак» в первом раунде в шести матчах.



Так вот, 7 сентября «Спартак» победил «Динамо» (3:1) в Петровском парке. В конце месяца «Динамо» в ответ разгромило красно-белых у себя дома со счётом 5:0. А потом «Спартак» в эффектном триллере дожал «Динамо» по буллитам (5:4).



Да, «Динамо» мне кажется посильнее (50 очков в таблице), чем «Спартак» (44). Но обе команды на кураже. Красно-белые обыграли «Авангард» (3:2 ОТ), а бело-голубые справились со СКА (2:1 ОТ). Поэтому чётко брать здесь победу одной из команд весьма опасно.



Я бы в этом матче взял кэф 2.23 на то, что тотал в основное время составит больше 5.5 шайбы. Идеально было бы как в последнем их поединке – восемь шайб в основное время, а потом буллиты на закуску», — сказал Лысенков.

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