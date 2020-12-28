«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 28 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — СКА.



Ставка: победа СКА в основное время за 1.40.

«Есть такая народная мудрость: «Если не везёт, то это надолго». Вот и сочинцам не везёт весь этот сезон, начиная с тренера и заканчивая приездом к ним немного злого СКА.



В принципе питерцы должны злиться сами на себя за столичное поражение. Было же понятно, что после казахской головомойки «Динамо» будет сверхмотивировано. А СКА играл с бело-голубыми обычный матч регулярного чемпионата. То есть так, как играет всегда. Н, и, собственно говоря, доигрался. Правда, от поражения этого «армейцам» с Невы ни тепло, ни холодно, ибо все хотя бы минимально уважающие себя команды на Западе давно отправлены в другой дивизион, где всемерно укрепляют мощь и авторитет ЦСКА. А в дивизионе со СКА остались только те, кто давно уже вылезает из подплинтусного пространства по большим праздникам и, даже вылезая, не жужжит. И ХК «Сочи» полностью подпадает под эту формулировку.



А раз подпадает, то и жужжать не станет. Да и не будешь ведь руку дающую кусать, это только котята неразумные делают. Поэтому исход сочинского поединка предопределён и просматривается за километр даже без всякой оптики. То есть сочинцы сделают вид убивающейся и играющей на разрыв аорты команды. И, может даже, будут вести в счёте. Но два очка в итоге СКА всё равно получит. А захотят ли питерцы при этом с барского плеча поделиться очёчком или скажут: «Не маленькие, чай, и так перебьётесь», уже не слишком важно. Главное, что СКА победит. И, пожалуй, всё-таки сделает это в основное время», — полагает Лебедев.