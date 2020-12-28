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«Челси» — «Астон Вилла»: результат матча 28.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Челси» — «Астон Вилла»: результат матча 28.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» принимал «Астон Виллу» в матче 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 34-й минуте матча — защитник Бенджамин Чилвел с левого фланга навесил в штрафную, где Оливье Жиру опередил всех и головой, в падении, вколотил мяч в ближний угол.

Гости отыгрались на 50-й минуте — защитник Мэтти Кэш навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской Анвара Эль-Гази, который подстроился под мяч и, пробив в прыжке, поразил ворота «аристократов».

Ставки на победу «Челси» принимались за 1.68. Успех «Астон Виллы» шёл за 5.05, а ничья — за 4.50. С 1000 рублей можно было выиграть 4500 рублей.

На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.54, а на обе забьют — 1.70. Точный счёт 1:1 был доступен за 11.0.

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В четырёх последних турах АПЛ бирмингемцы забили семь мячей, ни разу не пропустив.
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