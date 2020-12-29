Канада – Швейцария: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Канада – Швейцария.



Ставка: победа Канады с форой (-5) за 1.69.



«Вообще-то главный матч у швейцарцев будет следующим, со сборной Германии. Причём двух суток для отдыха у «сырников» не будет, всего-то 21-22 часа на всё про всё. Это нормальный срок для восстановления, особенно молодых и ещё не испорченных излишествами организмов. Но ближе к концу групповой стадии уже и его не всегда хватает.



Что это означает для швейцарцев? В первую очередь это означает, что с родоначальниками им биться нет никакого сакрального смысла: морду всё равно набьют, а завтра с этой мордой выходить против немцев. Нет, если, конечно, вдруг попрёт, ну, там с двух первых бросков «кленовым» залетят две шайбы, а третью они забьют себе сами, тогда да. Тогда можно будет попытаться вцепиться в результат, как вцепляется нищий в подол прихожанки. Но вероятность такого события совсем мала, и закладываться на неё точно не нужно.



Скорее всего, швейцарцы будут играть более или менее прилично до первой пропущенной шайбы. После неё забьют и на хоккей, и на текущий матч, и канадцы будут иметь хорошую возможность накидать им столько же, сколько уже наваляли немцам. А то и поболе, если это вообще возможно. То есть распределить вероятности можно так: упорный поединок – 1-2%, полная авоська швейцарцам – 98-99%. Выбирайте сами.



Поскольку я реалист и верю в математику, то выбираю второй вариант. То есть весёлую, с шутками и прибаутками, победу канадцев. И не просто в основное время, но и с градом заброшенных шайб», — сказал Лебедев.

Канада — Швейцария. Прогноз: «кленовые листья» сделают шаг навстречу сборной России Канада забила 16 шайб несчастным немцам, но накануне едва дожала скромных словаков.