«Кадис» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Вальядолид».
Ставка: «Кадис» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.
«Рождественская пауза должна была пойти на пользу «Кадису», который в трёх последних турах потерпел три поражения и не забил ни одного мяча. Замечу, кстати, что эта провальная серия началась сразу после победы «Кадиса» над «Барселоной». Вообще такие неудачные серии середняков и аутсайдеров сразу после их побед над «Барселоной» или мадридским «Реалом» — довольно частое явление для Ла Лиги.
Но теперь у «Кадиса» было время на перезагрузку, и думаю, что хозяева поля не проиграют «Вальядолиду», который идёт в зоне вылета. В букмекерской линии фаворитом матча, кстати, идёт «Вальядолид», так что тут вполне можно поставить на «Кадис» с форой (0). Но ещё больше мне нравится ставка на то, что «Кадис» не проиграет при тотале меньше 3.5 мячей», — сказал Вишневский.
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