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«Бернли» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

«Бернли» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» — «Шеффилд».

Ставка: победа «Бернли» за 2.41.

«Бёрнли» – крепкая команда на своём поле в этом сезоне. Особенно это касается матчей с клубами, которые не относятся к числу грандов. Ничья, победы с минимальным счётом – те результаты, которые позволяют «Бёрнли» наращивать фундамент и надеяться, что в этом сезоне всё у команды в Англии будет хорошо.

«Шеффилд» – команда нестабильная не только в плане исходов, но и в плане верховых и низовых матчей. Оборона клуба играет слишком непредсказуемо.

В таком жестком графике, как сейчас, домашние игры часто приобретают особое значение, я думаю, что «Шеффилд» не настолько хорош. Нет, он не плох. Он просто играет на уровне своих возможностей.

Предположу, что «Бёрнли» победит, а игра будет низовой», — сказал Казаков.

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