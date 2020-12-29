Австрия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на встречу МЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч МЧМ-2021, в котором сыграют сборные Австрии и России.
Ставка: минимум 4 шайбы в 3-м периоде за 2.30.
«Напрашивается прогноз, что после невнятного поражения от чехов (0:2), в котором сборная России показала беззубую и тактически слабую игру, наши парни оттянутся в матче с австрийцами и разгромят их по полной программе.
Тем более Австрия на этом турнире уступила американцам со счётом 0:11. Тем более Австрия только что проиграла шведам со счётом 0:4. Да, может быть, не самый крупный результат. Но Швеция перебросала австрийцев со счётом 65-6. Это было тотальное доминирование, и только хорошая игра вратаря спасла Австрию от разгрома.
Ещё учтите, что играть австрийцам против России придётся уже на следующий день, а вот наши парни отдыхали на сутки больше. Ещё один момент, что у Австрии на два матча дисквалифицирован защитник Филипп Виммер, и с нами он не сыграет.
Смущает одно – у сборной России никак не могут проснуться лидеры: Подколзин, Амиров, Афанасьев. Наши главные пушки молчат. Но такой матч, как с аутсайдером Австрией, и нужен на турнире для того, чтобы спящие игроки хлопнули кого-нибудь слабого, попавшего им под горячую руку, да и набрались уверенности в себе.
Я бы в этом матче взял кэф 2.30 на то, что общий тотал в третьем периоде составит больше 3.5. То есть мы увидим четыре и более шайбы. Думаю так потому, что проводящие второй подряд матч австрийцы банально подсядут, а Россия их в конце раскатает, поймав наконец свою игру в нападении. Когда же, если не сейчас?» — сказал Лысенков.
- 29 декабря 2020
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:14
-
07:15
- 28 декабря 2020
-
22:44
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:15