Австрия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на встречу МЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч МЧМ-2021, в котором сыграют сборные Австрии и России.



Ставка: минимум 4 шайбы в 3-м периоде за 2.30.



«Напрашивается прогноз, что после невнятного поражения от чехов (0:2), в котором сборная России показала беззубую и тактически слабую игру, наши парни оттянутся в матче с австрийцами и разгромят их по полной программе.



Тем более Австрия на этом турнире уступила американцам со счётом 0:11. Тем более Австрия только что проиграла шведам со счётом 0:4. Да, может быть, не самый крупный результат. Но Швеция перебросала австрийцев со счётом 65-6. Это было тотальное доминирование, и только хорошая игра вратаря спасла Австрию от разгрома.



Ещё учтите, что играть австрийцам против России придётся уже на следующий день, а вот наши парни отдыхали на сутки больше. Ещё один момент, что у Австрии на два матча дисквалифицирован защитник Филипп Виммер, и с нами он не сыграет.



Смущает одно – у сборной России никак не могут проснуться лидеры: Подколзин, Амиров, Афанасьев. Наши главные пушки молчат. Но такой матч, как с аутсайдером Австрией, и нужен на турнире для того, чтобы спящие игроки хлопнули кого-нибудь слабого, попавшего им под горячую руку, да и набрались уверенности в себе.



Я бы в этом матче взял кэф 2.30 на то, что общий тотал в третьем периоде составит больше 3.5. То есть мы увидим четыре и более шайбы. Думаю так потому, что проводящие второй подряд матч австрийцы банально подсядут, а Россия их в конце раскатает, поймав наконец свою игру в нападении. Когда же, если не сейчас?» — сказал Лысенков.

Австрия — Россия. Прогноз: Ларионов и Амиров разомнутся перед матчем со Швецией на МЧМ Сборная России не смогла забить Чехии. Австрийцы попадут под горячую руку.