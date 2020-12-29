Россия или Австрия? Академия «Чемпионата» научит ставить на хоккей

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

Завтра, 30 декабря, на МЧМ-2021 по хоккею Россия сыграет с Австрией. Начало матча — в 05:30 мск. В Академии ты узнаешь типы ставок на хоккей, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Начни играть с бонусом до 15 000 рублей!

Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;

Александр Вишневский, футбольный журналист, профессиональный игрок;

Олег Клепиков, нейропсихолог;

Дмитрий Побединский, математик, создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

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