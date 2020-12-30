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Австрия — Россия: трансляция матча 30.12.2020, смотреть онлайн, какой канал покажет

Австрия — Россия: трансляция матча 30.12.2020, смотреть онлайн, какой канал покажет
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30 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Австрия — Россия. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех Австрии идёт за 48.0, на ничью дают 25.0.

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Австрия — Россия 30 декабря получится результативным: тотал больше 9.5 шайбы идёт за коэффициент 1.94, тотал меньше 9.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 6.80.

Итоговая победа Австрии оценена в 40.0, ставки на победу россиян с учётом овертайма и буллитов не принимаются. Успех России с форой (-6.5) доступен за 1.33.

Гол Родиона Амирова идёт за 1.85, гол Егора Чинахова — за 2.10. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.92.

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