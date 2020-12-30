«МЮ» — «Вулверхэмптон»: обзор матча АПЛ 29 декабря, как сыграли, кто забил

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой манкунианцев — 1:0.



Единственный гол на 93-й минуте забил Маркус Рашфорд, пробив с рикошетом от защитника гостей Ромена Сеса в ближний угол ворот.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, в 15 матчах набрав 30 очков, поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» манкунианцы отстают на два очка. «Вулверхэмптон» (21) — на 12-м месте.



Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.60: с 1000 рублей выигрыш составил бы 1600 рублей. Успех «Вулверхэмптона» шёл за 6.20, ничья — за 4.28.



На тотал меньше 2.5 мяча давали 1.95, на «обе забьют — нет» — 1.90, на победу «МЮ» всухую — 3.40.