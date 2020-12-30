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«Барселона» — «Эйбар»: результат матча 29 декабря и сыгравшие прогнозы букмекеров

«Барселона» — «Эйбар»: результат матча 29 декабря и сыгравшие прогнозы букмекеров
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В Барселоне на стадионе «Камп Ноу» завершился матч 16-го тура испанской Примеры. «Барселона» на своём поле сыграла вничью с «Эйбаром» — 1:1.

На 8-й минуте хозяева получили право на пенальти, но форвард каталонцев Мартин Брайтвайт не смог его реализовать. На 27-й минуте ему удалось пробить голкипера гостей Марко Дмитровича, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

А на 57-й минуте Кике вывел гостей вперёд. Впрочем, баски не сумели удержать победу, через 10 минут равновесие восстановил Усман Дембеле. Капитан каталонцев Лионель Месси восстанавливается после травмы и не принимал участия в матче.

Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.40. Успех «Эйбара» шёл за 8.50, ничья — за 5.60. С 1000 рублей можно было выиграть 5600 рублей.

Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 2.70, «обе забьют» — в 1.64, а пенальти — в 2.60. На гол Усмана Дембеле давали 2.45.

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Каталонцы набрали 10 очков в четырёх турах и подобрались к зоне Лиги чемпионов.
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