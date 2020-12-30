Австрия — Россия: обзор матча МЧМ-2021, какой счёт, кто забил

Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.



Счёт в матче открыл нападающий сборной России Родион Амиров, реализовавший буллит за нарушение против Егора Чинахова. Форвард «Авангарда» получил в этом эпизоде травму и досрочно завершил встречу. Следом дубль оформил капитан российской команды Василий Подколзин. Под занавес первого периода нападающий россиян Марат Хуснутдинов довёл счёт до крупного.



Во втором периоде австрийская команда усилиями Зеены Питерса забросила первую шайбу на МЧМ-2021. В начале третьего периода защитник Артемий Князев реализовал большинство и сделал счёт 5:1 в пользу сборной России. Также в составе российской команды отличились Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.



Поставить на победу России в основное время можно было с коэффициентом 1.01, успех Австрии шёл за 48.0, на ничью давали 25.0.



Тотал меньше 9.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.00, на «обе забьют» давали 1.92, на гол в первые пять минут — 1.85. Точный бросок Родиона Амирова оценивался в 1.85.

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