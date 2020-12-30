Россия — Швеция: эксперты назвали фаворита матча МЧМ-2021 в Канаде
31 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.15 (45%), успех Швеции идёт за 2.87 (34%), на ничью дают 4.30 (21%).
Букмекеры уверены, что матч МЧМ Россия — Швеция 31 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.86, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.
Итоговая победа сборной России оценена в 1.73, ставки на успех Швеции с учётом овертайма и буллитов принимаются за 2.16.
На гол Родиона Амирова дают 3.50, на гол Василия Подколзина — тоже 3.50.
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Шведы не проигрывают на групповом этапе МЧМ с 2006 года. С ума сойти.
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