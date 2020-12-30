«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 16-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ньюкасл» забьёт за 1.81.

Команда Юргена Клоппа вновь потеряла очки с одним из аутсайдеров первенства, теперь уже у себя дома. В прошлом туре принимала «Вест Бромвич Альбион» и сыграла вничью (1:1). Счёт был открыт уже на 12-й минуте, но из-за слабой реализации развить успех у хозяев не получилось, хотя до перерыва создали достаточно. В итоге в концовке гости забили в ответ после углового.



Впрочем, красные по-прежнему возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. После 15 игр в активе 32 очка. Отрыв от ближайшего преследователя «Эвертона» составляет три пункта, а потому расслабляться никак нельзя. Следующая осечка может иметь серьёзные последствия.



Однако лёгкой победы мерсисайдцам ждать, на наш взгляд, не стоит. Дело в том, что «Ньюкасл» борется в каждом поединке, несмотря на кадровые потери и последствия вынужденного ухода на карантин в связи с коронавирусом. За шесть последних домашних игр подопечные Стива Брюса забили девять мячей.



«Ливерпуль» же в текущем сезоне на выезде выглядит не так уж внушительно. За семь выездов в английской Премьер-лиге действующий чемпион страны добыл всего две победы. Поражение было одно, но слишком уж много ничьих. Думается, брать большие форы опасно, а на П2 дают смешной коэффициент 1.33.



Любопытно также, что красные пропустили 12 мячей за шесть предыдущих выездов. При таких раскладах вполне можно подумать над голом «Ньюкасла» за коэффициент 1.81. Команда Стива Брюса наверняка сможет доставить Юргену Клоппу хлопот на своём поле.