«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Атлетико» подаст минимум на 2 угловых больше за 1.93.



«Здесь вроде бы всё однозначно. Статистика на стороне «Атлетико». «Хетафе» долгожданную победу одержал на выезде над «Кадисом». В последнем туре сыграли наискучнейший матч с «Сельтой» (1:1). Дамиан Суарес положил прекрасный мяч, но больше моментов у «Хетафе» не было.



«Хетафе» потерял сразу трёх основных защитников на эту встречу — Ньома, Суареса и Кабако. Но есть Оливейра и Чема, которые вернутся после дисквалификации, Дьене, Этчейта. Как-то Пепе Бордалас оборону сумеет выстроить.



Но «Атлетико» сейчас на ходу, лидирует в таблице. Даже не показывая весь свой потенциал атакующий, «Атлетико» стабильно берёт очки. Да, не без осечек всё проходит, как в мадридском дерби. Но запас прочности у «Атлетико» серьёзный.



Триппьер, как мы понимаем, получает дисквалификацию до марта. Эррера имеет проблемы. Но «скамейка» неплохая. И, скорее всего, надо играть здесь на «Атлетико». Только вдумайтесь, 19 матчей подряд «Хетафе» не может забить «Атлетико». Рано или поздно эта цифирь изменится, тренд сломается. Не исключаю, что даже в этом матче. Тут догоняться дело нехитрое.



Можно попробовать сыграть «победу «Атлетико» всухую за 2.0″, а можно сыграть «обе забьют». Это весьма любопытно, сумеет ли «Хетафе» забить. У него есть Кучо Эрнандес, Унал. По именам выглядит атака неплохо, но есть вопросы по игре.



Я бы рисковать не стал и сыграл бы «Атлетико» с форой (-1.5) по угловым. Коэффициент — 1.93. С учётом Корреа, Карраско, которые играют на флангах, Лемара, включений Льоренте, «Атлетико» атакует разнообразно. Немало должен заработать угловых «Атлетико» в игре с «Хетафе», который будет глубоко обороняться», — сказал Генич.

«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз: Луис Суарес поможет Симеоне продлить уникальную серию В 12 предыдущих встречах мадридцы не просто выигрывали, но ещё и делали это всухую.