«Спартак» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 4.69.



«Как и положено великому клубу с великой историей, «Спартак» ушёл на новогодние каникулы не тогда, когда ему велит календарь, а тогда, когда захотел уйти сам. То есть немного раньше, ещё за два матча до того, как 2020 год закончился. Возвращение памяти стоило красно-белым тяжёлого урока от московского «Динамо», которое разнесло их в пух и прах, да ещё всухую. Думаете, это как-то повлияет на последний матч «Спартака» в году? Плохо же вы его знаете.



Если уж «Спартак» ушёл на каникулы, то он ушёл на каникулы, и никакое «Динамо», ни московское, ни тем более рижское, не сможет этому помешать. Это как гордые славяне из анекдота, которых брали в полон, там над ними издевались, морили голодом, но они всё равно не работали. А уж работать против рижан, которые давно уже почти не дышат, – это ж какое унижение для красно-белых. И пусть даже после этого придётся висеть на пальцах на подоконнике восьмого места в Западной конференции – это уже для спартаковцев не главное.



Учитывая вышеизложенное, предлагаю весьма нелогичный прогноз. «Спартак» проиграет и последний календарный матч в уходящем году. Правда, рижское «Динамо», в отличие от московского, красно-белых в лёд не закатает, нет у него сейчас закатывалки. Но выиграть с минимальным счётом и даже в основное время сможет. А если ещё и с «сухарём» — вот смеху-то будет!» — сказал Лебедев.