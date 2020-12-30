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«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.02.

«Начнём со «шпор». Команда вывалилась из лидирующей группы и опять потеряла очки в концовке матча с «Вулверхэмптоном» – это большая беда.

«Фулхэм» сыграл четыре матча вничью – это круто. Поэтому думаю, что он может чувствовать себя довольно уверенно.

Но в таких ситуациях Жозе может здорово настроить своих игроков. Да и сами футболисты прекрасно понимают, что им нужно победить в этой игре, чтобы вернуться на нормальные рельсы.

Да, «Тоттенхэм» в последнее время обязательно пропускает. Но думаю, что здесь не тот случай. Считаю, здесь вся мощь будет обрушена на «Фулхэм». Мне кажется, будет комфортная победа «Тоттенхэма».

А «Фулхэм» много сил оставил в игре с «Саутгемптоном». Там была важная большая игра, 0:0 на своём поле. Да, «Тоттенхэм» тоже подустал, но в этой команде чуть больше энергии и баланса. Поэтому возьму «Тоттенхэм» с форой (-1)», — сказал Казанский.

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«Дачники» пропустили пять мячей в шести последних турах. Больше половины – с пенальти.
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