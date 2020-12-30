«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.02.



«Начнём со «шпор». Команда вывалилась из лидирующей группы и опять потеряла очки в концовке матча с «Вулверхэмптоном» – это большая беда.



«Фулхэм» сыграл четыре матча вничью – это круто. Поэтому думаю, что он может чувствовать себя довольно уверенно.



Но в таких ситуациях Жозе может здорово настроить своих игроков. Да и сами футболисты прекрасно понимают, что им нужно победить в этой игре, чтобы вернуться на нормальные рельсы.



Да, «Тоттенхэм» в последнее время обязательно пропускает. Но думаю, что здесь не тот случай. Считаю, здесь вся мощь будет обрушена на «Фулхэм». Мне кажется, будет комфортная победа «Тоттенхэма».



А «Фулхэм» много сил оставил в игре с «Саутгемптоном». Там была важная большая игра, 0:0 на своём поле. Да, «Тоттенхэм» тоже подустал, но в этой команде чуть больше энергии и баланса. Поэтому возьму «Тоттенхэм» с форой (-1)», — сказал Казанский.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз: аутсайдер АПЛ заставит Моуринью, Кейна и Сона страдать «Дачники» пропустили пять мячей в шести последних турах. Больше половины – с пенальти.