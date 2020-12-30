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Россия — Швеция: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч МЧМ-2021 31.12.2020

Россия — Швеция: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч МЧМ-2021 31.12.2020
Ставки / Прогнозы 0
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — Швеция.

Ставка: ИТМ 3 шайбы сборной России за 1.83.

Выходить на лёд придётся во второй день подряд, а на кону стоит многое. Шведы на данный момент — главный претендент на первое место в квинтете, ведь только они обошлись без осечек. Впрочем, впереди у скандинавов убойная связка Россия — США без времени на отдых, так что будет весело. Пока же показатель стопроцентный — разнесли Чехию (7:1) и обыграли Австрию (4:0).

Счёт вводит в заблуждение в обоих случаях. С чехами тоже увязли в тугой обороне, однако в середине второго периода при 1:1 дважды забили в неравных составах. Сперва реализовали большинство, затем отличились в меньшинстве. Две из четырёх оставшихся шайб тоже пришли в формате «5 на 4».

А с Австрией могли забить гораздо больше, если бы не бенефис вратаря. Себастьян Вранешиц совершил 61 сейв с 65 бросков, ближе к финальной сирене едва успевая восстанавливать дыхание. Впрочем, «тре крунур» особо не напрягались. Забросили три шайбы к середине второго периода, дальше ослабили хватку.

Шведы продолжают растягивать уникальную серию. На групповой стадии МЧМ не проигрывают аж с 2006 года. Тогда 31 декабря уступили США, да и то в овертайме. С тех пор успели провести 54 матча.

Букмекеры отдают заметное предпочтение россиянам, что вызывает определённые вопросы. У «тре крунур» по традиции отличная оборона, да и вратарь пока действует надёжно. Но самое главное — отличное большинство. А вот у сборной России с этим большие проблемы.

Лишний день отдыха вряд ли стоит переоценивать, ведь подопечные Игоря Ларионова накануне явно не напрягались. Но даже без этого шансы близки к равным, потому логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между классическим Х2 за 1.70 и ИТМ 3 шайбы сборной России за 1.83.

Цена ошибки высока, а россияне забивали скандинавам больше трёх голов лишь в двух из 15 последних очных встреч на МЧМ. Защита у «тре крунур» в порядке, а вот ведущие звенья россиян в матчах с США и Чехией эффективностью не радовали. Если прервать чудо-серию соперника и удастся, то благодаря обороне и Ярославу Аскарову.

Россия — Швеция. Прогноз: Ларионов не справится с «тре крунур» без подвигов Аскарова
Шведы не проигрывают на групповом этапе МЧМ с 2006 года. С ума сойти.
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