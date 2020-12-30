«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Металлург» Мг.
Ставка: ничья за 3.93.
«Казахстанцы сами испортили себе Новый год, проиграв дома одному из основных своих нынче конкурентов, «Сибири». И теперь Бабай Мороз может к ним и не прийти. Или прийти лишь для того, чтобы выгнать их на тренировку утром 1 января.
У «Магнитки» тоже не всё слава богу, но поскольку в нынешнем сезоне это уже не в первый раз, то воспринимается это уже вполне спокойно. Ну, подумаешь, влетели в Уфе «Салавату» — в принципе ничего страшного в этом нет. Вот если влетят второй раз подряд, на этот раз в Казахстане, тогда да, тогда Новый год будет испорчен всему Магнитогорску.
Отдельным абзацем выносим уже состоявшуюся в этом сезоне встречу, причём также прошедшую на площадке «Барыса». В то время обе команды штормило не по-детски, забивать разучились обе, поэтому случиться могло всё что угодно. Но случилась гостевая победа «Магнитки» в серии послематчевых буллитов. Сейчас оба соперника выглядят много живее, чем тогда, но и разница потенциалов практически не изменилась.
Поэтому есть смысл в последнем матче года предсказать опять-таки боевую ничью. После которого второе очко наберёт уже «Барыс», — сказал Лебедев.
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