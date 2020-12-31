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Россия — Швеция: смотреть онлайн 31 декабря, во сколько начало матча, по какому каналу

Россия — Швеция: смотреть онлайн 31 декабря, во сколько начало матча, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

31 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Начало встречи — в 5:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.15 (45%), успех Швеции идёт за 2.87 (34%), на ничью дают 4.30 (21%).

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Россия — Швеция 31 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.86, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Итоговая победа сборной России оценена в 1.73, ставки на успех Швеции с учётом овертайма и буллитов принимаются за 2.16.

На гол Родиона Амирова дают 3.50, на гол Василия Подколзина — тоже 3.50.

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