«Гранада» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» — «Валенсия» в 16-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.



«Валенсия» вроде бы неплохо играет в последних матчах, но уже шесть туров она не может выиграть. Последняя победа была датирована 8 ноября. Тогда «Валенсия» неожиданно обыграла «Реал», забив три мяча с пенальти (4:1). В последнем туре «Валенсия» проиграла дома «Севилье» — 0:1. Немножечко «Валенсию» лихорадит. Мы понимаем, по каким причинам. Определённые нюансы есть в атаке. Гедеш играет впереди, Черышев играет в последних матчах в основном составе.



У «Гранада» в плане организации всё получше. «Гранада» в последнем туре перед Рождеством уступила «Реалу» — 0:2. Но первый тайм продержались, было 0:0. До этого были две победы подряд — над «Эльче» и «Бетисом».



Не так всё однозначно в этой паре. Хоть «Валенсия» не выигрывает, но по составу точно она не уступает «Гранаде». Есть вопросы по организации. Но если «Валенсия» сыграет аккуратно и надёжно, то вполне может увезти какие-то очки из Андалусии.



Я думаю, идеальный вариант на эту встречу — «2-3 гола в матче» за 1,8. Здесь 2:0, 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 — всё реально. 3:0 — почему нет? Но всё-таки маловероятно», — сказал Генич.