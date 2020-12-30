«Авангард» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 30 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.33.
«К Новому году «Авангард» постепенно начал выходить из пике, куда ушёл в начале декабря, и теперь имеет все шансы встретить праздники в хорошем настроении и начинающейся победной серией. Первый камушек этой серии «ястребы» уложили в матче с «Трактором», а ведь челябинцы явно сильнее «Куньлуня», который теперь хоть и не занимает последнее месте в Восточной конференции, но недалеко от него ушёл.
Понятно, что для как бы китайских товарищей это тоже будет вполне домашний матч, на который они прибудут на автобусе и на нём же потом уедут. И понятно, что «Куньлунь» тоже хочет завершить 2020-й на позитиве, тем более что других позитивов в этом сезоне у него нет и не будет. Но будем честны: «весовые категории» соперников несопоставимы, и не позволить «Авангарду» обыграть «Куньлунь» может не «Куньлунь», а только сам «Авангард». В том случае если уйдёт на новогодний праздники немного раньше срока.
Но не будем думать про «ястребов» плохо. Подумаем хорошо и подумаем, что на праздники они уйдут аккурат после финальной сирены матча с «Куньлунем», но ничуть не раньше. И тогда всё будет нормально, китайцы будут повержены, «Авангард» запишет в свой актив ещё два очка и не подпустит к себе «Салават Юлаев», — сказал Лебедев.
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