«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча за 1.90.



«Ньюкасл» – самая проблемная команда декабря в Англии: уже четыре матча не выигрывает, за это время проиграла крупно «Лидсу» 2:5, вылетела из Кубка лиги, проиграв «Брентфорду» из Чемпионшипа. Одна из причин происходящего – эпидемия коронавируса, настигшая команду. Сразу несколько основных игроков выпало, но ни клуб, ни Стив Брюс не назвали игроков, которых эта напасть сразила. Он только сказал, что в шоке от того, какие серьёзные последствия коронавирус может оказывать на молодых и здоровых игроков. Если прикинуть, то можно понять, что одним из таких игроков является Сен-Максимен, а это лучший ассистент команды по итогам прошлого сезона, один из лучших бомбардиров. Без того не хватавшая звёзд с небес команда получила такие серьёзные проблемы. Мягко говоря, «Ньюкасл» не впечатляет своей игрой. В прошлом туре «Сити» выиграл у него 2:0, но будь команда Гвардиолы понастойчивее, то могла вполне забивать 5-6 мячей.



Ещё один интересный факт – до прошлого тура вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу лидировал во всей АПЛ по количеству сейвов. Это говорит не о крутости англичанина, а сколько о том, как не здорово «сороки» действуют без мяча.



Что касается «Ливерпуля», то он неожиданно не смог выиграть у «Вест Бромвича». Но судя по первому тайму, всё у мерсисайдцев хорошо, они играли в своё удовольствие, забили один мяч и могли забивать ещё, но… Даже не возникало ни у кого из игроков сомнений, что всё будет доведено до победы и просто никто не хотел слишком перенапрягаться. А после перерыва, как это с «Ливерпулем» частенько случается в этом сезоне, они включили энергосберегающий режим и за это поплатились. Мне кажется, что должна последовать реакция на этот казус. В заключительном матче года, как я думаю, «Ливерпуль» сыграет собранно и на этот раз осечки не допустит.



Я бы не заострял внимание на том, что травму получил Матип. Мне кажется, что его отсутствие не скажется на этом матче. Здесь будет подавляющее преимущество «Ливерпуля» по всем параметрам, в том числе и по владению мячом. Соответственно особого напряжения, как мне кажется, у ворот «Ливерпуля» не будет.



Что касается ставок, то думаю, что «Ливерпуль» начнёт ударно, поэтому я бы предложил здесь ставку П2/П2. Пока нет ставок на владение, но если букмекеры дадут в районе 60--62 процентов на «Ливерпуль», то я бы здесь смело ставил на индивидуальный тотал больше. В конце самая простая ставка – как мне кажется, «Ливерпуль» здесь должен побеждать достаточно легко, поэтому победа с форой (-1.5)», — сказал Петросьян.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: щедрый Клопп сделает «МЮ» и «Челси» второй подарок За шесть последних домашних игр в чемпионате Англии «сороки» забили девять раз.