Россия – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Россия – Швеция.



Ставка: победа Швеции в матче за 2.15.



«С этим матчем всё предельно ясно. Мы уже давно поняли, что на молодёжных чемпионатах мира существуют две сборные Швеции. Одна для групповых турниров – спокойная как удав, со взрослой игрой и практически безошибочная. Вторая – для плей-офф, и её там пинают все кому не лень, включая и сборную России. Поскольку юные шведские игроки, которые в последний раз проигрывали в групповом турнире, давно уже на пенсии и нянчат внуков, то, соответственно, ловить нашим пацанам в этом матче нечего. Россияне без боя, конечно, не сдадутся, но гайка слаба против морской соли, и они наверняка проиграют.



Причём в ходе игры всё будет складываться весьма неплохо. Думаю, что сборная России ещё во втором периоде, а может быть, и в начале третьего будет вести в счёте минимум в две шайбы. Но потом начнётся, как обычно, «две куртки кожаных импортных, два магнитофона отечественных», и так до овертайма, где мы и зевнём в последний раз в этом матче.



Итак, победа шведов и их общая победа в группе «Б» текущего чемпионата мира. Но это ещё ничего не будет означать. Четвертьфинал, скорее всего, через немцев, скандинавы пройдут спокойно, но дальше счастье им изменит. Причём изменит, вполне возможно, и с нами.



А пока… Мотаем сопли на кулак и морально страдаем от второго поражения на чемпионате», — сказал Лебедев.

Россия — Швеция. Прогноз: Ларионов не справится с «тре крунур» без подвигов Аскарова Шведы не проигрывают на групповом этапе МЧМ с 2006 года. С ума сойти.