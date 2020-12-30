Россия – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Россия – Швеция.
Ставка: победа Швеции в матче за 2.15.
«С этим матчем всё предельно ясно. Мы уже давно поняли, что на молодёжных чемпионатах мира существуют две сборные Швеции. Одна для групповых турниров – спокойная как удав, со взрослой игрой и практически безошибочная. Вторая – для плей-офф, и её там пинают все кому не лень, включая и сборную России. Поскольку юные шведские игроки, которые в последний раз проигрывали в групповом турнире, давно уже на пенсии и нянчат внуков, то, соответственно, ловить нашим пацанам в этом матче нечего. Россияне без боя, конечно, не сдадутся, но гайка слаба против морской соли, и они наверняка проиграют.
Причём в ходе игры всё будет складываться весьма неплохо. Думаю, что сборная России ещё во втором периоде, а может быть, и в начале третьего будет вести в счёте минимум в две шайбы. Но потом начнётся, как обычно, «две куртки кожаных импортных, два магнитофона отечественных», и так до овертайма, где мы и зевнём в последний раз в этом матче.
Итак, победа шведов и их общая победа в группе «Б» текущего чемпионата мира. Но это ещё ничего не будет означать. Четвертьфинал, скорее всего, через немцев, скандинавы пройдут спокойно, но дальше счастье им изменит. Причём изменит, вполне возможно, и с нами.
А пока… Мотаем сопли на кулак и морально страдаем от второго поражения на чемпионате», — сказал Лебедев.
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