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«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Локомотив».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.07.

«Торпедо» набрало очень хороший ход, одержав три победы в последних четырех матчах – в гостях с рижским «Динамо» (6:4), дома с «Сочи» (4:1) и снова с рижским «Динамо» (3:2). Но это более слабые соперники, и с ними нижегородцы просто обязаны собирать очки.

«Локомотив» в последнее время тоже собирал очки с теми, кто слабее – это «Сибирь» (4:3 ОТ), «Амур» (4:3), «Северсталь» (2:1), «Сочи» (6:3). То есть команда Андрея Скабелки держала хороший уровень.

Что любопытно, в этом сезоне «Локомотив» и «Торпедо» между собой еще не играли. А вот в прошлом сезоне нижегородцы победили железнодорожников у себя дома (2:1 и 3:1). Правда, тогда ярославский клуб не тренировал Скабелка, при котором изменилось многое.

Я бы в этом матче взял кэф 2,07 на то, что «Торпедо» одержит итоговую победу над «Локомотивом», пусть даже для этого придется бить буллиты. Нижегородцы сейчас на ходу и знают, как обыгрывать дома Ярославль», — сказал Лысенков.

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