«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Локомотив».



Ставка: победа «Торпедо» за 2.07.



«Торпедо» набрало очень хороший ход, одержав три победы в последних четырех матчах – в гостях с рижским «Динамо» (6:4), дома с «Сочи» (4:1) и снова с рижским «Динамо» (3:2). Но это более слабые соперники, и с ними нижегородцы просто обязаны собирать очки.



«Локомотив» в последнее время тоже собирал очки с теми, кто слабее – это «Сибирь» (4:3 ОТ), «Амур» (4:3), «Северсталь» (2:1), «Сочи» (6:3). То есть команда Андрея Скабелки держала хороший уровень.



Что любопытно, в этом сезоне «Локомотив» и «Торпедо» между собой еще не играли. А вот в прошлом сезоне нижегородцы победили железнодорожников у себя дома (2:1 и 3:1). Правда, тогда ярославский клуб не тренировал Скабелка, при котором изменилось многое.



Я бы в этом матче взял кэф 2,07 на то, что «Торпедо» одержит итоговую победу над «Локомотивом», пусть даже для этого придется бить буллиты. Нижегородцы сейчас на ходу и знают, как обыгрывать дома Ярославль», — сказал Лысенков.