«Сельта» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании в Виго

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Уэска».
Ставка: победа «Сельты» за 1.81.
«Команда из Виго набрала великолепный ход после смены главного тренера. Даже удивлён, что домашняя победа «Сельты» над занимающей 19-е место «Уэской» оценивается таким высоким коэффициентом, как 1.81. Тем более что у гостей дисквалифицирован основной центральный защитник Инсуа.
Думаю, стоит выбирать ставку на чистую победу «Сельты» и не усложнять ставку какими-то дополнительными условиями. Думаю, что Яго Аспас и Нолито без особых проблем разберутся с ослабленной обороной «Уэски». Арагонская команда — в числе трёх самых пропускающих команд Ла Лиги, а «Сельта» в последних пяти турах имеет разнице мячей 12:2», — сказал Вишневский.
- 30 декабря 2020
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