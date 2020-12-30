Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сельта» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании в Виго

«Сельта» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании в Виго
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Уэска».

Ставка: победа «Сельты» за 1.81.

«Команда из Виго набрала великолепный ход после смены главного тренера. Даже удивлён, что домашняя победа «Сельты» над занимающей 19-е место «Уэской» оценивается таким высоким коэффициентом, как 1.81. Тем более что у гостей дисквалифицирован основной центральный защитник Инсуа.

Думаю, стоит выбирать ставку на чистую победу «Сельты» и не усложнять ставку какими-то дополнительными условиями. Думаю, что Яго Аспас и Нолито без особых проблем разберутся с ослабленной обороной «Уэски». Арагонская команда — в числе трёх самых пропускающих команд Ла Лиги, а «Сельта» в последних пяти турах имеет разнице мячей 12:2», — сказал Вишневский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020