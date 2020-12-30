«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» в 16-м туре Английской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча за 1.82.



«Предновогодний матч в Премьер-лиге. В разном состоянии, конечно, находятся команды. «Ливерпуль» не так давно забил семь мячей своему сопернику. Правда, последний свой матч выиграть не сумел. А «Ньюкасл» в четырёх последних встречах не побеждал. Главная проблема этой команды — оборона. Защищаются плохо, дают сопернику много моментов. О чём, собственно, говорить, если «Лидс» в ворота «Ньюкасла» забивал пять мячей.



Я полагаю, что Юрген Клопп произнесёт все необходимые мотивирующие речи в раздевалке. Команда захочет уйти на Новый год с хорошим настроением. «Ливерпуль» добьётся победы. Мне кажется, она должна быть уверенной. Выберу ставку на «Ливерпуль» с форой (-1,5) мяча и коэффициентом 1,82. Не очень представляю себе, как и чем «Ньюкасл» сможет сдержать один из лучших клубов Европы», — сказал Андронов.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: щедрый Клопп сделает «МЮ» и «Челси» второй подарок За шесть последних домашних игр в чемпионате Англии «сороки» забили девять раз.